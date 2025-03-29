NBA'de Toronto Raptors, üst üste 3. galibiyetine ulaştı

Toronto Raptors, Jakob Poeltl ve Scottie Barnes'ın etkili oyunuyla Charlotte Hornets'ı 108-97 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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NBA'de Toronto Raptors, üst üste 3. galibiyetine ulaştı
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29 Mart 2025 14:30

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Toronto Raptors, Charlotte Hornets'u 108-97 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı. 

NBA'de 7 maç oynandı. Toronto Raptors, Scotiabank Arena'de konuk ettiği Charlotte Hornets'u mağlup etti.

Jakob Poeltl 24 sayı ve 12 ribaunt, Immanuel Quickley 19 sayı, Scottie Barnes ise 18 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Konuk takımda ise Mark Williams'ın 18 sayı, 12 ribaunt ve DaQuan Jeffries'in 15 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Sonuçlar:

Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers: 133-122

Toronto Raptors-Charlotte Hornets: 108-97 

Brooklyn Nets-Los Angeles Clippers: 100-132

New Orleans Pelicans-Golden State Warriors: 95-111

Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns: 124-109

Milwaukee Bucks-New York Knicks: 107-116

Denver Nuggets-Utah Jazz: 129-93

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