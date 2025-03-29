NBA'de Toronto Raptors, üst üste 3. galibiyetine ulaştı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Toronto Raptors, Charlotte Hornets'u 108-97 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.



NBA'de 7 maç oynandı. Toronto Raptors, Scotiabank Arena'de konuk ettiği Charlotte Hornets'u mağlup etti.



Jakob Poeltl 24 sayı ve 12 ribaunt, Immanuel Quickley 19 sayı, Scottie Barnes ise 18 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.



Konuk takımda ise Mark Williams'ın 18 sayı, 12 ribaunt ve DaQuan Jeffries'in 15 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.



Sonuçlar:



Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers: 133-122



Toronto Raptors-Charlotte Hornets: 108-97



Brooklyn Nets-Los Angeles Clippers: 100-132



New Orleans Pelicans-Golden State Warriors: 95-111



Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns: 124-109



Milwaukee Bucks-New York Knicks: 107-116



Denver Nuggets-Utah Jazz: 129-93



