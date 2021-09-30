NBA, "basketbol dışı hareketlere" artık savunma faulü çalmıyor!

The non-basketball move highlighted in this segment shows a shooter launching or leaning into a defender at an abnormal angle. pic.twitter.com/4bChPtIHWI



— NBA Official (@NBAOfficial) September 30, 2021

This is an instance of a non-basketball move where the offensive player uses his off-arm to initiate contact with a defender. pic.twitter.com/fLiPhg9y5K



— NBA Official (@NBAOfficial) September 30, 2021

NBA, oyuncuların "basketbol dışı hareketler" kullanarak faul düdüğü almalarını sınırlamak amacıyla, 2021-22 sezonu öncesindeki bazı kurallarda değişiklik yaptı.Lig, "topa sahip olan hücum oyuncularının faul almak amacıyla yaptıkları aleni, ani veya anormal gözüken basketbol dışı hareketlerine karşı çalınacak faul düdüklerinde" değişiklik yapılacağını duyurdu.Bu durumlara örnek olarak ise, önceki sezonlarda faul düdüğü çalınmış olan örnekler gösterildi.Artık bir hücum oyuncusu, kendisini savunan oyuncuya doğru faul almak için, savunma faulü düdüğü alamayacak:Aynı şekilde hücum oyuncusu, savunmacıya faul aldırmak amacıyla temas kurmak için, buna da savunma faulü düdüğü çalınmayacak:Bu 'basketbol dışı' hareketlerin her biri, artık 2021-22 sezonundaolarak değerlendirilecek.