Beşiktaş, transferin bitmesine sayılı saatler kala Nathan Redmond'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor.



Siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki futbolcunun transferi için kulübü Southampton ve İngiliz oyuncu ile anlaşma sağladı. Beşiktaş'ta bir yıl kiralık olarak forma giyecek Redmond, transfer sürecini ilerletmek adına çarşamba günü İstanbul'a gelecek.



Beşiktaş, Southampton ve Göztepe'nin sahipleri aynı olduğu için, anlaşmaya göre iki futbolcusunu İzmir ekibine kiralık olarak gönderecek. Bu isimlerin de Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş olduğu belirtildi.



Geçtiğimiz sezon Southampton formasıyla 32 maça çıkan Redmond, 3 gol, 6 asitlik bir performans sergiledi.









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