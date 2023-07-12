Nathan Redmond'a ulaşılamıyor!

çalışmalarını sürdüren, kiralık kontratı sona eren ve İngiltere'ye döneniçin yaptığı teklife henüz29 yaşındaki oyuncuyasüre verilmiş, Redmond cephesinden gelen istekle bu süre pazartesiye kadar uzatılmıştı. Ancak vakit dolmasına rağmen Redmond'dan yanıt gelmedi.Tecrübeli futbolcunun bu tavrı siyah-beyazlı ekipteyaratırken, kulüpte deYönetimin, Redmond'a alternatif isimler listesini kısa süre içinde Şenol Güneş'e sunacağı ve seçimine göre hareket edeceği öğrenildi.Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 25 lig maçına çıkan Nathan Redmond, bu maçlarda 5 gol 5 asist kaydetmişti.