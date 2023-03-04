Serie A'nın 25. haftasında lider Napoli, sahasında Lazio'yu ağırladı.
Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Lazio 1-0 kazanarak haftanın flaş skoruna imza attı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken Lazio'ya galibiyeti getiren golü 67. dakikada Vecino kaydetti.
Bu sezonki performansıyla parmak ısırtan Napoli, 8 maçlık galibiyet serisi sonrası mağlubiyet yaşamaktan kurtulamadı. 3 maçlık galibiyet hasreti sonrası 2 haftadır kazanan Lazio ise bu galibiyetle ligde maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.
Lazio puanını 48'e yükseltirken Napoli ise 65 puanda kalarak sezonun ikinci yenilgisini aldı.
Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Lazio 1-0 kazanarak haftanın flaş skoruna imza attı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken Lazio'ya galibiyeti getiren golü 67. dakikada Vecino kaydetti.
Bu sezonki performansıyla parmak ısırtan Napoli, 8 maçlık galibiyet serisi sonrası mağlubiyet yaşamaktan kurtulamadı. 3 maçlık galibiyet hasreti sonrası 2 haftadır kazanan Lazio ise bu galibiyetle ligde maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.
Lazio puanını 48'e yükseltirken Napoli ise 65 puanda kalarak sezonun ikinci yenilgisini aldı.
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