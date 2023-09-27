İtalya Serie A 6. hafta karşılaşmasında Napoli, sahasında Udinese ile karşı karşıya geldi. Napoli, karşılaşmadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Rudi Garcia'nın ekibine galibiyeti getiren golleri 19. dakikada penaltıdan Piotr Zielinski, 39. dakikada Victor Osimhen, 74. dakikada Khvicha Kvaratskhelia ve 81. dakikada Giovanni Simeone attı. Udinese'nin tek golü 80. dakikada Lazar Samardzic'ten geldi.
Napoli'de Kvaratskhelia, tam 7 ay sonra gol sevinci yaşadı.
Napoli forması giyen Elif Elmas, yedek kulübesinde başladığı maçta 83. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından Napoli, ligde 11 puana yükseldi. Udinese, 3 puanda kaldı.
Napoli, ligde gelecek hafta Lecce deplasmanına gidecek. Udinese, sahasında Genoa'yı konuk edecek.
Rudi Garcia'nın ekibine galibiyeti getiren golleri 19. dakikada penaltıdan Piotr Zielinski, 39. dakikada Victor Osimhen, 74. dakikada Khvicha Kvaratskhelia ve 81. dakikada Giovanni Simeone attı. Udinese'nin tek golü 80. dakikada Lazar Samardzic'ten geldi.
Napoli'de Kvaratskhelia, tam 7 ay sonra gol sevinci yaşadı.
Napoli forması giyen Elif Elmas, yedek kulübesinde başladığı maçta 83. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından Napoli, ligde 11 puana yükseldi. Udinese, 3 puanda kaldı.
Napoli, ligde gelecek hafta Lecce deplasmanına gidecek. Udinese, sahasında Genoa'yı konuk edecek.