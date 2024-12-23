Napoli'de Meret'le anlaşma yok!

Napoli, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Alex Meret ile yeni sözleşme konusunda henüz anlaşmaya varamadı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Napoli'de Meret'le anlaşma yok!
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23 Aralık 2024 16:18
Son güncelleme 23 Aralık 2024 16:29
Napoli, İtalyan kalecisi Alex Meret'i sezon sonunda bedelsiz olarak kaybedebilir.

Il Mattino'da yer alan habere göre, Napoli'nin 27 yaşındaki futbolcuyla henüz anlaşmaya varamadığı ve yeni yıla kadar yeni sözleşme imzalanmasının zor olduğu belirtildi.

ARADA MESAFE VAR

Napoli ile Meret arasında yapılan görüşmelerde; sözleşme tarihi, maaş, imaj hakları gibi pek çok konuda arada mesafe olduğu ifade edildi.

İtalyan basınındaki haberde, Napoli'nin, Meret'i bonservissiz kaybetmemek adına elini çabuk tutması gerektiği vurgulandı.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

2019 yılından bu yana Napoli'de oynayan İtalyan kaleci Meret'in güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

GALATASARAY İLE ADI GEÇTİ

Meret'in adı geçtiğimiz dönemde Türkiye'den Galatasaray ile de anılmıştı.

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