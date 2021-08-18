Nagelsmann: 'Kupada Flick'in payı daha fazla'

Bayern Münih teknik direktörü Julian Nagelsmann, Almanya Süper Kupası'nı kazandıkları maçın ardından açıklamada bulundu.



Nagelsmann açıklamasında kazanılan kupada geçen sezonki teknik direktör Hansi Flick'in daha fazla emeği olduğunu belirterek, "Kutlama yapmak için fazla zamanımız yok. "Bu şampiyonluk geçen sezon Hansi Flick ile kazanılan lig şampiyonluğu nedeniyle önümüze çıkan bir fırsattı. Kupayı kazandığımız için mutluyum ama bu ünvan benden çok başkalarına ait." sözlerini kullandı.



34 yaşındaki teknik adam karşılaşma ile ilgili ise "Çok iyi savunma yaptık, agresif bir oyun ortaya koyduk. Kazanmayı hak ettik" değerlendirmesi yaptı.



Julian Nagelsmann, Hansi Flick'in Almanya Milli Takımı'nın başına geçmesinin resmileşmesinin ardından geçen sezonun son haftasında Bayern Münih ile anlaşmıştı.



