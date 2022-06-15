Myron Markevych: 'Fenerbahçe yaşlı; Kiev turlar'

Bir dönem Ukrayna Milli Takımı'nı da çalıştıran Myron Markevych, Fenerbahçe ile Dinamo Kiev'in UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda eşleşmesini değerlendirdi.



Markevych, "Fenerbahçe gibi bir rakibin Dinamo Kiev'e zorluk çıkarabileceğini düşünmüyorum. Evet, Türkler'in çok ciddi bir tribün desteği olacaktır ama futbolu tribünler oynamıyor. Bence Dinamo Kiev için kötü bir eşleşme olmadı." yorumunu yaptı.



Sözlerini sürdüren teknik adam, "Fenerbahçe'nin bazı maçlarını izledim. Kadrolarında çok fazla yaşlı oyuncu var. Temmuz ayında Dinamo Kiev ile oynayabilecek kadar hazır olacaklarını düşünmüyorum. Dinamo Kiev'in turu atlamak için şansı çok daha fazla." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



Fenerbahçe ile Dinamo Kiev arasındaki ilk maç 19/20 Temmuz'da, rövanşı ise 26/27 Temmuz'da oynanacak. Fenerbahçe, rövanş maçında ev sahibi olacak.



