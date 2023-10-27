Mustafa Sandal'dan Burak Yılmaz'a: 'Büyü de gel çocuk!'

Şenol hocanın yardımcısı olarak takımla beraber olmak ile takımın başında olmak bambaşka şeyler. Burak Yılmaz bu ince detayı kaçırmış olmalı ki, Şenol hoca deneyimindeki birinin ayrılma kararı sonrasında kendisinin takımda kalması Beşiktaş'a hizmetten çok, zarar verdi. Kısacası;… pic.twitter.com/TPUye6Kc2S



— Mustafa Sandal (@mustinetnet) October 26, 2023