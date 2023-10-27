29 Ekim

Mustafa Sandal'dan Burak Yılmaz'a: "Büyü de gel çocuk!"

Beşiktaşlılığı ile bilinen ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Bodo/Glimt mağlubiyeti sonrası Burak Yılmaz'ı hedefi aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mustafa Sandal'dan Burak Yılmaz'a: 'Büyü de gel çocuk!'
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27 Ekim 2023 14:15
Son güncelleme 27 Ekim 2023 14:16
Bodo/Glimt karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından Beşiktaşlılığı ile bilinen ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Burak Yılmaz'ı eleştirdi.

Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından Burak Yılmaz'ı eleştiren bir gönderi yayınladı

Mustafa Sandal paylaşımında "Şenol hocanın yardımcısı olarak takımla beraber olmak ile takımın başında olmak bambaşka şeyler. Burak Yılmaz bu ince detayı kaçırmış olmalı ki, Şenol hoca deneyimindeki birinin ayrılma kararı sonrasında kendisinin takımda kalması Beşiktaş'a hizmetten çok, zarar verdi. Kısacası; Büyü de Gel Çocuk, Büyü de Gel!" ifadelerini kullandı.

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