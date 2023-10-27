Mustafa Sandal'dan Burak Yılmaz'a: 'Büyü de gel çocuk!'

Bodo/Glimt karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından Beşiktaşlılığı ile bilinen ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Burak Yılmaz'ı eleştirdi.
Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından Burak Yılmaz'ı eleştiren bir gönderi yayınladı
Mustafa Sandal paylaşımında "Şenol hocanın yardımcısı olarak takımla beraber olmak ile takımın başında olmak bambaşka şeyler. Burak Yılmaz bu ince detayı kaçırmış olmalı ki, Şenol hoca deneyimindeki birinin ayrılma kararı sonrasında kendisinin takımda kalması Beşiktaş'a hizmetten çok, zarar verdi. Kısacası; Büyü de Gel Çocuk, Büyü de Gel!" ifadelerini kullandı.
Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından Burak Yılmaz'ı eleştiren bir gönderi yayınladı
Mustafa Sandal paylaşımında "Şenol hocanın yardımcısı olarak takımla beraber olmak ile takımın başında olmak bambaşka şeyler. Burak Yılmaz bu ince detayı kaçırmış olmalı ki, Şenol hoca deneyimindeki birinin ayrılma kararı sonrasında kendisinin takımda kalması Beşiktaş'a hizmetten çok, zarar verdi. Kısacası; Büyü de Gel Çocuk, Büyü de Gel!" ifadelerini kullandı.
Şenol hocanın yardımcısı olarak takımla beraber olmak ile takımın başında olmak bambaşka şeyler. Burak Yılmaz bu ince detayı kaçırmış olmalı ki, Şenol hoca deneyimindeki birinin ayrılma kararı sonrasında kendisinin takımda kalması Beşiktaş'a hizmetten çok, zarar verdi. Kısacası;… pic.twitter.com/TPUye6Kc2S
— Mustafa Sandal (@mustinetnet) October 26, 2023