Mustafa Gürsel: 'Çok çalışıp önümüzdeki maçlara odaklanacağız'

Spor Toto 1 Lig'in 25. haftasında sahasında Manisa FK ile 0-0 berabere kalan Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, maça istedikleri gibi başlayamadıklarını söyledi.



İlk yarıda iki forvet oynamayı düşündüklerini fakat oyun sistemini tam olarak oturtamadıklarını belirten Gürsel, "Yani alışık olmadığımız bir periyotta sık sık maç olunca böyle bir şey denedik. İlk yarıda istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık ama devre arası yaptığımız değişiklikle ikinci yarı daha çok kendimize yakın bir oyun oynadık. Tam istediğimiz gibi daha önceden oynadığımız gibi bir Bandırmaspor oyunu gibi değildi. Buna rağmen iki tane net pozisyon bulduk. Bunların birini değerlendirmemiz lazımdı ama değerlendiremedik." diye konuştu.



Gürsel, ligde artık kolay maç olmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Her maçın kendi içinde hedefleri oluyor. Bugün burada kendi sahamızda kazanmak isterdik ama olmadı. Yolumuza devam edeceğiz. Daha çok çalışıp daha çok önümüzdeki maçlara odaklanıp istediğimiz sezon sonundaki hedefe ulaşmak istiyoruz. Üst üste maçlar oynuyoruz, kolay değil. Şimdi önümüzde pazartesi günü Altınordu maçı var. Artık en iyi şekilde dinlenip Altınordu maçına hazırlanmak istiyoruz. İki iyi takım bir oyun oynayan takım mücadelesinde berabere bitti. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız."









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