Mustafa Cengiz için açıklama; 'İhraç bize yakışmaz'

Galatasaray'da bu hafta yapılan yönetim toplantısında eski başkan Mustafa Cengiz ve yönetici arkadaşları, tüzük gereği Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Kulüp üyeleri, 29 Mayıs'taki seçimi 5 Mayıs'ta iptal eden dönemin başkanı Cengiz ile iptal kararında imzası bulunan Abdurrahim Albayrak ve yöneticilerin, tüzüğün 109/2 maddesi gereği üyelikten çıkarılması yönünde dilekçe sunmuştu. Tüzükte, "Seçimlerin düzenli ve sağlıklı bir biçimde ve dürüstlük ilkesine uygun yapılmasını engelleyici söylem veya eylem veya davranışlarda bulunmak" ifadesi yer alıyor.



ELMAS YÖNETİMİ SÜRECE KARIŞMIYOR



İhraç sürecinde top Galatasaray Disiplin Kurulu'nda. Eski başkanlardan Alp Yalman'ın başında olduğu Disiplin Kurulu'ndaki bazı üyeler; görevi kötüye kullandıklarını düşündükleri Cengiz ve kurmaylarının ihraç edilmesini istedi.



Ekip arkadaşlarından farklı düşünen Yalman'ın ise, "Başkan ihraç etmek Galatasaray'a yakışmaz" dediği öğrenildi. Yönetimin sürece dahil olmadığı ve Disiplin Kurulu'nun vereceği karara göre Cengiz ve yöneticilerin durumunun belli olacağı kaydedildi.



BİR GÖRÜŞ

LEVENT TÜZEMEN

Hesaplaşmaları bırakın



"Burak Elmas başkan seçildiği gün Galatasaray'da beyaz bir sayfa açacaklarını söylemişti. Kimsenin seçimi kaybetmediğini, tam tersine Galatasaray'ın kazandığını vurgulamıştı. Mustafa Cengiz ve yönetimine karşı geçmişte üyeliklerle ilgili sorun yaşayan liseliler, ihraç konusunda bir kampanya başlattı. Tüzük gereği, Mustafa Cengiz ve yönetimi ihraç için Disiplin'e sevk edildi. Burak Elmas doğru bir hareketle ihraca sıcak bakmadığı için olayı Disiplin'e bıraktı. Alp Yalman, G.Saray tarihinin en çok sevilen başkanıdır. Sayın Yalman, disiplin kurulu başkanı ve eski bir kulüp başkanı olarak Mustafa Cengiz ve arkadaşlarının ihraç edilmesinin doğru olmayacağını söyledi. Bu düşünceye katılıyorum. G.Saray artık hesaplaşmaları bir kenara bırakmalı, Burak Elmas ve yönetiminin açtığı beyaz sayfayı kirletmemeye özen göstermeli."



