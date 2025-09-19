19 Eylül
Murat Ağırel'den Türk hakemleri için iddia!

Gazeteci Murat Ağırel, aralarında FIFA kokartlı isimlerin de yer aldığı 10 Süper Lig hakeminin 'müsabaka sonucunu etkileme ve manipülasyon', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'kulüp başkanlarıyla görüşülerek usulsüz maç atamaları' yapıldığı iddiasıyla Savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını iddia etti.

Murat Ağırel, Onlar TV'deki programda Türk futboluyla ilgili iddialarda bulundu.

Ağırel, 10 Süper Lig hakeminin MHK üyeleri ve maç atamalarında yetkili görevliler hakkında Savcılığa giderek suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, olaya ilişkin Savcılık tarafından soruşturma başlatıldığını öne sürdü.

HAKEMLERDEN OLAĞANÜSTÜ SUÇLAMALAR


Hakemler, MHK yönetimi tarafından maç atama sürecinde mobbinge maruz bırakıldıklarını, yetkili isimler tarafından Süper Lig'de maç sonucunu etkileme ve manipülasyon içerikli hamlelere başvurulduğunu öne sürdü.

MHK yönetimi hakkında şikayette bulunan Süper Lig hakemleri, yönetim tarafından istenmeyen hakemlerin maçlara atanmasını engellemek için 'resmi belgede sahtecilik' yapıldığını ve bazı hakemleri görevlendirmemek için önceden yönettikleri maçların puanlama sistemiyle oynandığını iddia etti.

'KULÜP BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞÜLEREK HAKEM ATAMALARI YAPILDI'

Savcılığa yapılan şikayetlerde hakemler tarafından olaya ilişkin birçok somut belge sunulduğunu belirten Ağırel, ayrıca görevli bazı isimlerin, kulüp başkanlarıyla görüşerek usulsüz hakem atamaları yapıldığını iddia ettiği ve söz konusu duruma yönelik resmen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

