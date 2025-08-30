Muhammed Salah'tan flaş Arsenal itirafı!

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Arsenal ile Anfield'da karşılaşacak olan Liverpool'da yıldız oyuncu Muhammed Salah, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.



Mısırlı süper yıldız, bu sezon Premier Lig'de favori takımın Arsenal olduğu söyledi.



Salah basın toplantısında şöyle konuştu;



"Bu sezon Premier League'de favori Arsenal… Takım bu kadar uzun süredir bir arada olunca, birbirlerinin oyununu iyi biliyor. Biz ve Manchester City, birçok oyuncu değiştirdik. Bu durum bazen zor oluyor. Bu yıl, bence Arsenal bir numara…"



