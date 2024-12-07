Mourinho, İstanbul derbilerinde kayıp

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sezonun ilk yarısında oynadığı İstanbul derbilerini puansız kapattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mourinho, İstanbul derbilerinde kayıp
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07 Aralık 2024 21:07
Son güncelleme 07 Aralık 2024 21:08
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, İstanbul derbilerinden üzgün ayrıldı.

Sezonun ilk derbisinde Galatasaray'a şok bir skorla evinde 3-1 yenilen Fenerbahçe, bu kez de 5 maçtır kazanamayan Beşiktaş'a 1-0'lık skorla kaybetti.

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısındaki İstanbul derbilerini puansız kapatmış oldu.

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