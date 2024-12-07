Mourinho, İstanbul derbilerinde kayıp

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, İstanbul derbilerinden üzgün ayrıldı.
Sezonun ilk derbisinde Galatasaray'a şok bir skorla evinde 3-1 yenilen Fenerbahçe, bu kez de 5 maçtır kazanamayan Beşiktaş'a 1-0'lık skorla kaybetti.
Fenerbahçe, sezonun ilk yarısındaki İstanbul derbilerini puansız kapatmış oldu.
Sezonun ilk derbisinde Galatasaray'a şok bir skorla evinde 3-1 yenilen Fenerbahçe, bu kez de 5 maçtır kazanamayan Beşiktaş'a 1-0'lık skorla kaybetti.
Fenerbahçe, sezonun ilk yarısındaki İstanbul derbilerini puansız kapatmış oldu.