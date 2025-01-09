Mourinho, G.Saray maçını paylaştı; Abdülkerim cevap verdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray ile Başakşehir arasındaki Ziraat Türkiye Kupası maçına dair instagram hesabından yorum yaptı.
Mourinho, Başakşehir'in penaltı beklediği 25. dakikadaki Crespo - Abdülkerim pozisyonunu paylaştı.
Portekizli teknik adam, "Sevgili Miguel Crespo, umarım iyisindir ve tekmeliklerin karbondandır." notunu paylaştı.
CRESPO'DAN MOURINHO'YA YANIT
Miguel Crespo, daha sonra Jose Mourinho'nun gönderisine cevap verdi. Portekizli oyuncu, "İyiyim patron, çok teşekkürler. Tanrıya ve iyi tekmeliklerime şükürler olsun ki iyiyim. Şanslıydım." cevabını verdi.
İşte Mourinho'nun paylaşımı:
ABDÜLKERİM BARDAKCI'DAN CEVAP
Pozisyonda yer alan Abdülkerim Bardakcı, Mourinho'nun paylaşımına emojilerle cevap verdi.
Abdülkerim'in paylaşımında sarı kırmızı kalp ile birlikte goril emojisi yer aldı.
İşte Abdülkerim'in paylaşımı:
CRESPO: "HAKEM, 'BU FUTBOL' DİYOR"
Öte yandan Başakşehirli futbolcu Miguel Crespo da, olayların ardından bir paylaşım yaptı.
Miguel Crespo, Abdülkerim Bardakcı ile olan pozisyonu "Hakem 'bu futbol' diyor.'" notuyla paylaştı.
Mourinho, Başakşehir'in penaltı beklediği 25. dakikadaki Crespo - Abdülkerim pozisyonunu paylaştı.
Portekizli teknik adam, "Sevgili Miguel Crespo, umarım iyisindir ve tekmeliklerin karbondandır." notunu paylaştı.
CRESPO'DAN MOURINHO'YA YANIT
Miguel Crespo, daha sonra Jose Mourinho'nun gönderisine cevap verdi. Portekizli oyuncu, "İyiyim patron, çok teşekkürler. Tanrıya ve iyi tekmeliklerime şükürler olsun ki iyiyim. Şanslıydım." cevabını verdi.
İşte Mourinho'nun paylaşımı:
ABDÜLKERİM BARDAKCI'DAN CEVAP
Pozisyonda yer alan Abdülkerim Bardakcı, Mourinho'nun paylaşımına emojilerle cevap verdi.
Abdülkerim'in paylaşımında sarı kırmızı kalp ile birlikte goril emojisi yer aldı.
İşte Abdülkerim'in paylaşımı:
CRESPO: "HAKEM, 'BU FUTBOL' DİYOR"
Öte yandan Başakşehirli futbolcu Miguel Crespo da, olayların ardından bir paylaşım yaptı.
Miguel Crespo, Abdülkerim Bardakcı ile olan pozisyonu "Hakem 'bu futbol' diyor.'" notuyla paylaştı.