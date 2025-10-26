27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-2
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Mourinho'dan rekor mesajı: "Real Madrid ve Barcelona'yı ezdik"

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Arouca'yı 5-0 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, kendileri için tarihi bir gün yaşandığını vurgulayarak Portekiz kulübünün kırdığı dünya rekorundan bahsetti.

calendar 26 Ekim 2025 12:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Mourinho'dan rekor mesajı: 'Real Madrid ve Barcelona'yı ezdik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Portekiz Premier Ligi'nin 9. haftasında Benfica, sahasında ağırladığı Arouca'yı 5-0 mağlup etti.

Luz Stadı'nda oynanan mücadelede kırmızı-beyazlılar, rakibini adeta sahadan sildi.

Goller Vangelis Pavlidis (3), Nicolas Otamendi ve Franjo Ivanovic'ten geldi.

Bu galibiyetle puanını 21'e yükselten Benfica, zirve takibini sürdürürken; 9 puanda kalan Arouca 13. sırada kaldı.

"BENFICA İÇİN UNUTULMAZ BİR GÜN"

Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, Benfica'nın tarihi bir gün yaşadığını söyledi.

Portekizli teknik adam, sadece A takımın değil, kulüp genelinde elde edilen başarıların da altını çizdi:

"Benfica taraftarları için unutulmaz bir gün. Başkanlık seçiminde kullanılan 85 bin 422 oyla dünya rekoru kırıldı, B takımı deplasmanda Feirense'yi 2-0 yendi, biz de 5-0 kazandık. Bu, kulüp tarihine geçecek bir gün."

"REAL MADRID VE BARCELONA'YI EZDİ GEÇTİK"

Mourinho, rekorla ilgili yaptığı açıklamada dikkat çeken bir ifade kullandı:

"Bu dünya rekoru, değerini sonuna kadar hak ediyor. Sonuçta Real Madrid, Barcelona ya da Arjantin devlerinden bahsediyoruz. Benfica onları ezdi geçti! Herkes gibi ben de oyumu Benfica için kullandım. Bugün hepimiz için muhteşem bir gün."

"AROUCA İÇİN FAZLA GÜÇLÜYDÜK"

Mourinho, farklı galibiyetle ilgili de konuştu:

"İlk dakikadan itibaren kazanacağımız belliydi. Tavrımız iyiydi, stratejik olarak güçlü başladık, pres yaptık, rakibe oynama şansı vermedik. Hırslıydık, üç golle yetinmek istemedik. Arouca iyi bir takım ama bugün onlar için fazla güçlüydük."

"BENFICA RUHU SAHAYA YANSIDI"

Portekizli hoca, B takımına destek veren oyuncularına da teşekkür etti:

"Dört futbolcumuz B takımına gidip 2. Lig'deki genç takıma destek oldu. Benfica ruhuyla oynadılar, üç puanı aldılar. Ardından biz de A takımla kutlamaları tamamladık. Bugün Benfica taraftarının uzun yıllar hatırlayacağı bir gün oldu."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.