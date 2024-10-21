Motta'dan Kenan Yıldız açıklaması!

Juventus Teknik Direktörü Thiago Motta, milli futbolcumuz Kenan Yıldız ile ilgili övgü dolu açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Motta'dan Kenan Yıldız açıklaması!
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21 Ekim 2024 15:09
Juventus Teknik Direktörü Thiago Motta, Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile oynanacak maçtan önce basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, milli futbolcu Kenan Yıldız için, "Kenan Yıldız'ın sahada yaptıklarından memnunum. Tüm kalitesini takıma yardımcı olmak için kullanıyor. Sadece 19 yaşında ve şimdiden bir fark yaratıyor. Daha iyisini yapabiliriz ama onun yaptıklarını görmekten memnunum." ifadelerini kullandı.

Juventus'ta bu sezon 10 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

Juventus, Devler Ligi'nin 3. haftasında salı günü sahasında Stuttgart'ı ağırlayacak. İki ekip arasındaki mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

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