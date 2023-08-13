Galatasaray'da geçen sezon Pisa'ya kiralanan Olimpiu Morutan, yine İtalyan ekibine transfer oluyor.
YENİDEN İTALYA YOLCUSU
Di Marzio'nun haberine göre, Pisa'nın Rumen futbolcuyu kadrosuna katmasının yakın olduğu belirtildi.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK
İtalyan ekibinin, 24 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katacağı, Rumen futbolcunun sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonunun da yer alacağı aktarıldı.
PISA PERFORMANSI
Pisa'da geçen sezon 36 maçta sahaya çıkan Morutan 6 gol attı ve 8 asist yaptı.
Süper Lig'den de bazı takımlarla adı geçen Morutan'ın Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
YENİDEN İTALYA YOLCUSU
Di Marzio'nun haberine göre, Pisa'nın Rumen futbolcuyu kadrosuna katmasının yakın olduğu belirtildi.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK
İtalyan ekibinin, 24 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katacağı, Rumen futbolcunun sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonunun da yer alacağı aktarıldı.
PISA PERFORMANSI
Pisa'da geçen sezon 36 maçta sahaya çıkan Morutan 6 gol attı ve 8 asist yaptı.
Süper Lig'den de bazı takımlarla adı geçen Morutan'ın Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.