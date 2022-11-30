Monchengladbach'ın yıldızları satışta!

Borussia Monchengladbach ile iyi bir sezon geçiren Marcus Thuram ve Ramy Bensebaini için flaş bir karar aldı.



Sport Bild'de yer alan habere göre, Monchengladbach Marcus Thuram ve Ramy Bensebaini için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.



Haberde Bayern Münih başta olmak üzere birçok kulübün radarında olan oyuncu için Alman ekibinin 7 milyon Euro bonservis talep ettiği belirtildi.



Borussia Mönchengladbach, Fransız golcünün yerine AZ Alkmaar'dan Vangelis Pavlidis, Dion Osijek'ten Drena Beljo ve Wolverhampton'dan Hwang Hee-Chan'ı listesine aldı.



RAMY DE SATILACAK



Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan bir diğer oyuncu Ramy Bensebaini için de ocak transfer döneminde gelecek olan teklifler değerlendirilecek. Cezayirli oyuncu ile Alman devi Borussia Dortmund'un yakından ilgilendiği belirtiliyor.



Başarılı oyuncu bu sezon 14 maçta forma giydi ve 5 gol kaydetti.





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