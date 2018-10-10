Tam kadro çalışma

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Bosna Hersek ile yarın akşam Rize'de yapılacak dostluk maçında ağırlıklı olarak genç futbolcuları sahneye çıkaracak.Rumen hocanın, performanslarını görmek istediği Zeki Çelik (Lille), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Mert Müldür (Rapid Wien), Tarkan Serbest (Kasımpaşa) ve Berkay Özcan'a (Stuttgart) Bosna Hersek'e karşı forma şansı vereceği ifade edildi. Genç yetenekleri adım adım ay-yıldızlı ekibin iskelet kadrosuna monte etmeyi planlayan Lucescu'nun; sağ bekte görev yapan Zeki Çelik (21), stoper Ertuğrul Ersoy (21), stoper Mert Müldür (19), orta saha Tarkan Serbest (24) ve ofansif orta saha Berkay Özcan'ı (20) maça özel olarak hazırladığı aktarıldı.Bir taraftan yarışırken diğer yandan ay-yıldızlı ekibin geleceğini inşaa etmeye çalışan Mircea Lucescu'nun özellikle Mert Müldür ve Berkay Özcan'a ilk 11'de görev vereceği belirlendi. Rapid Wien'de düzenli oynayan Mert ile Stuttgart'ta genelde yedek bekleyen Berkay'ı çıplak gözle izlemek isteyen Lucescu'nun genç yeteneklerden çok umutlu olduğu vurgulandı. Rumen hocanın, Bosna Hersek maçında sınıfı geçen gençlere Rusya deplasmanında şans tanımanın hesaplarını da yaptığı kaydedildi.A Milli Futbol Takımı, Bosna Hersek ve Rusya maçlarının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda, ay-yıldızlı ekip tam kadro çalıştı. Antrenman öncesinde, beyin felci hastaları, milli oyuncular ile bir araya geldi ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Teknik Direktör Mircea Lucescu, idman öncesinde futbolcularla top oynadı. Ay-yıldızlı oyuncular ile kısa bir süre paslaşan Rumen teknik adamın şık pasları dikkati çekti.