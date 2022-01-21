Miralem Pjanic: 'Çalıştığım en iyi teknik direktör Allegri'

Beşiktaş'ın yıldız orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, kariyerinde yaşadıkları hakkında açıklamalarda bulundu.



"ALLEGRI, ÇALIŞTIKLARIM ARASINDA EN İYİSİ"



Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri için övgü dolu ifadeler kullanan Pjanic, "Allegri, birlikte çalıştığım en iyi teknik direktör. Onunla kariyerimde büyük adımlar attım. Beni çok daha güçlü bir oyuncu yaptı, futbola başka bir açıdan bakmamı sağladı. Birbirimizi çok iyi anladık. Allegri ile 3 harika yıl geçirdik. Juventus ile her şeyi kazandık. Şampiyonlar Ligi finalinde kupayı son anda kaçırdık. Kupayı kazanamasak bile unutulmaz maçlar oynayarak finale çıkmak, Serie A şampiyonluğu, İtalya Kupası ve Süper Kupa'yı kazanmak çılgıncaydı. Harika bir teknik direktöre sahip olan harika bir takımdık." dedi.



"LUIS ENRIQUE BENİ ÇOK İSTEDİ"



Luis Enrique'nin kendisini çok istediğini söyleyen başarılı futbolcu, "Luis Enrique, ne pahasına olursa olsun beni takımında görmek isteyen bir teknik direktördü. Onda özel bir şeyler gördüm. Ne yazık ki sadece bir sezon birlikte çalışabildik. Ancak o yıl bile harikaydı." ifadelerini kullandı.



"HARİKA BİR İNSAN OLMALISINIZ"



Birçok dil bildiğini ve öğrendiği dillerin bir çeşit saygı biçimi olduğunu söyleyen 31 yaşındaki oyuncu, "Harika bir oyuncu olmak için aynı zamanda harika bir insan olmalısınız. Bana kattıkları nezaket ve verdikleri eğitim için aileme her zaman teşekkür edeceğim. Birçok dil biliyorum. Çünkü bence dil bilmek, içinde bulunduğun ülkeye saygının bir başka şeklidir. Fransa, İtalya ve İspanya'da oynarken o ülkelerin dilini öğrendim. Onların dilini bilmek zorundaydım. Büyük bir oyuncu olabilirim, taraftarlar tarafından sokakta tanınabilirim ama herkes gibi ben de bir insanım. Diğerlerinden bir farkım yok. Hayattaki en önemli şey, sana saygı duyan insana aynı şekilde saygı duyarak karşılık vermektir." şeklinde konuştu.





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