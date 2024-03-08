Milli wushucu Sümeyra Sabırlar, madalya için ter döküyor

Milli sporcu Sümeyra Sabırlar, mayıs ayında İsveç'te düzenlenecek Wushu Avrupa Şampiyonası'na altın madalya hedefiyle hazırlanıyor.



İlkokul dördüncü sınıfta tekvandoyla spor hayatına başlayan 23 yaşındaki Sümeyra Sabırlar, bu branşı bir yıl yaptıktan sonra oturdukları apartmanın altına açılan salonda wushuya yöneldi.



Yaklaşık 12 yıldır wushu ile ilgilenen ve 2017'de Gürcistan'daki Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Sabırlar, aynı zamanda birçok kez Türkiye şampiyonu oldu.



Sabırlar, şubat ayında Yalova'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda büyük kadınlar 75 kiloda altın madalya kazanarak, mayıs ayında İsveç'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.



Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Antrenörlük Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi de olan Sabırlar, çalışmalarını hafta için Nevşehir'de hafta sonları ise Niğde'deki 19 Mayıs Ortaokulu'nun spor salonunda sürdürüyor.



"Yapabileceğimden eminim"



Altın madalya hedefiyle çalışmalarını sürdüren Sabırlar, AA muhabirine, kariyerinde birçok Türkiye şampiyonluğu bulunduğunu söyledi.



Eğitimi için spora 4-5 sene ara vermek zorunda kaldığını belirten Sabırlar, 2017'de Avrupa ikincisi olduğunu aktardı.



Sabırlar, Avrupa heyecanını daha önce de yaşadığını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Heyecanlıyım. İstiklal Marşı'nı okutmayı hedefliyorum. Umarım güzel bir sonuçla geliriz. Hafta sonları Niğde'de çalışıyorum, hafta içi de Nevşehir'de bir saate yakın koşu yapıyorum, hızlandırma antrenmanlarında elimden geleni yapıyorum. Okulla birlikte yürütmek zor oluyor. Daha önce Avrupa ikinciliğine yükselmeyi başardım. Şu anda şampiyonluğa daha çok yakınım. Allah nasip ederse bu sefer de birinciliği hedefliyorum. Bayrağımızı orada göklere çıkartacağımdan hiç şüphem yok, başaracağım. Öncelikle Avrupa şampiyonu olup daha sonra da dünya şampiyonasına katılabilmeyi hedefliyorum. Buna inanıyorum, yapabileceğimden eminim. Geçmişteki tecrübelerime dayanarak daha güzel bir yola doğru ilerleyeceğiz."



Sabırlar'ın antrenörü Köksal Arıkan da milli sporcuyla 2015'ten beri çalıştıklarını dile getirdi.



Genç sporcusuyla birçok Türkiye şampiyonluğu elde ettiklerini vurgulayan Arıkan, şöyle konuştu:



"Mayıstaki Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Sümeyra ara vermişti, buna rağmen bir başarı elde ettik. Şimdi Avrupa Şampiyonası'na yönelik çalışıyoruz. Orada da altın madalyayı alacağız. Sümeyra çok teknik, aynı zamanda hırslı ve istekli bir sporcu. Aklını müsabakada çok iyi kullanabiliyor. Tekmeleri de güçlü. Kombinasyonlar, güreş teknikleri, wushuya yönelik bütün teknikleri uygulayabiliyor. Başarısının devam edeceğine inanıyoruz."



Wushu Niğde İl Temsilcisi ve antrenör Doğan Aktaş da Sümeyra'dan önce Avrupa, ardından dünya şampiyonluğu beklediklerine işaret ederek, sporcuya başarı dilediğini söyledi.





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