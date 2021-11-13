Milli Takımımızın kalan maçı ve puan durumu

A Milli Takımımızın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Grubu'nda 9. hafta maçları oynandı. İşte son hafta öncesi puan durumu ve fikstür...
PUAN DURUMU
KALAN MAÇLAR
TÜRKİYE
Karadağ (D)
HOLLANDA
Karadağ (D)
Norveç
NORVEÇ
Hollanda (D)
PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|Hollanda
|8
|6
|1
|1
|29
|6
|23
|19
|Türkiye
|9
|5
|3
|1
|25
|15
|10
|18
|Norveç
|9
|5
|3
|1
|15
|6
|9
|18
|Karadağ
|8
|3
|2
|3
|11
|11
|0
|11
|Letonya
|9
|1
|3
|5
|8
|13
|-5
|6
|Cebelitarık
|9
|0
|0
|9
|3
|40
|-37
|0
TÜRKİYE
Karadağ (D)
HOLLANDA
Karadağ (D)
Norveç
NORVEÇ
Hollanda (D)