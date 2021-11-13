Milli Takımımızın kalan maçı ve puan durumu

A Milli Takımımızın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Grubu'nda kalan maçlar ve puan durumu burada...

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Milli Takımımızın kalan maçı ve puan durumu
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13 Kasım 2021 22:12
A Milli Takımımızın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Grubu'nda 9. hafta maçları oynandı. İşte son hafta öncesi puan durumu ve fikstür...

PUAN DURUMU

 OGBMAYAv.Puan
Hollanda 8 6 1 1 29 6 23 19
Türkiye 9 5 3 1 25 15 10 18
Norveç 9 5 3 1 15 6 9 18
Karadağ 8 3 2 3 11 11 0 11
Letonya 9 1 3 5 8 13 -5 6
Cebelitarık 9 0 0 9 3 40 -37 0
KALAN MAÇLAR

TÜRKİYE
Karadağ (D)

HOLLANDA
Karadağ (D)
Norveç

NORVEÇ
Hollanda (D)


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