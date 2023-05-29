Milli boksör Buse Naz , Paris Olimpiyatları için savaşacak

Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Paris Olimpiyatları'na kota verilecek Avrupa Oyunları'nda zirveyi hedefliyor.



Buse Naz, 22 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek Avrupa Oyunları'na hazırlıklarını Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde sürdürüyor.



HEDEF BİRİNCİLİK



Turnuvaya günde çift idmanla hazırlanan milli boksör, kota alıp Paris Olimpiyatları'na katılmak ve burada bu kez birincilik kürsüsüne çıkmak istiyor.



Buse Naz Çakıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu'daki kampa tempolu başladıklarını söyledi.



"KAMPIMIZ VERİMLİ GEÇİYOR"



Avrupa Oyunları'nda olimpiyat kotası verildiğini hatırlatan Buse Naz, "Yaklaşık 7-8 aydır bu turnuva için hazırlanıyoruz. Her şey yolunda. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kampımız verimli geçiyor." dedi.



