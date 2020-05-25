Milan'da Zlatan Ibrahimovic şoku!

İtalya Ligi Serie A ekiplerindenşoku yaşanıyor.Koronavirüs nedeniyle verilen ara sonrasında idmanlarını sürdüren İtalyan devinde bugün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanan İsveçli golcünün sakatlığının ciddi olduğu belirtildi.Sky Sports'un haberine göre, antrenmanda şut çalışması yaparkensakatlandı. Golcü oyuncunun sahalara dönüş tarihinin Milan sağlık ekibinin çekeceği MR sonucunda belli olacağı da aktarıldı.38 yaşındaki yıldız futbolcu, sene başında yine benzer bir sakatlık yaşamış, ocak ve şubat aylarındaki maçları kaçırmıştı.Bu sezon Milan forması ile 10 karşılaşmaya çıkan Zlatan, 4 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.