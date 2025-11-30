29 Kasım
Tottenham-Fulham
1-2
29 Kasım
Atletico Madrid-Real Oviedo
2-0
29 Kasım
AC Milan-Lazio
1-0
29 Kasım
Marsilya-Toulouse
2-2
29 Kasım
NEC Nijmegen-S. Rotterdam
3-1
29 Kasım
Sporting Charleroi-RAAL La Louviere
0-0

Milan, Lazio'yu Leao ile devirdi!

İtalya Serie A'nın 13. hafta maçında Milan, sahasında Lazio'yu 1-0 mağlup etti.

calendar 30 Kasım 2025 00:51 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2025 00:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Milan, Lazio'yu Leao ile devirdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İtalya Serie A'nın 13. hafta maçında Milan, Lazio'yu konuk etti.

San Siro'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Milan, 1-0'lık skorla kazandı.

Milan'a galibiyeti getiren golü, 51. dakikada Rafael Leao kaydetti.

Milan, Serie A'da yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı.


Bu sonucun ardından Milan, puanını 28 yaptı. Lazio, 18 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Milan, Torino deplasmanına gidecek. Lazio, Bologna'yı ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.