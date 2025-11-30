Milan, Lazio'yu Leao ile devirdi!

İtalya Serie A'nın 13. hafta maçında Milan, Lazio'yu konuk etti.
San Siro'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Milan, 1-0'lık skorla kazandı.
Milan'a galibiyeti getiren golü, 51. dakikada Rafael Leao kaydetti.
San Siro'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Milan, 1-0'lık skorla kazandı.
Milan'a galibiyeti getiren golü, 51. dakikada Rafael Leao kaydetti.
Milan, Serie A'da yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı.
✨Rafa Leao, Lazio karşısında Milan'ı öne geçirdi! pic.twitter.com/LUBdlJ6qNB
— Sporx (@sporx) November 29, 2025
Bu sonucun ardından Milan, puanını 28 yaptı. Lazio, 18 puanda kaldı.
💥Milan - Lazio maçının son anlarında ortalık karıştı! pic.twitter.com/uRE3gskLxm
— Sporx (@sporx) November 29, 2025
İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Milan, Torino deplasmanına gidecek. Lazio, Bologna'yı ağırlayacak.
6 dakikalık incelemenin ardından penaltı kararı çıkmadı! 👀 pic.twitter.com/H0YB6vy4HT https://t.co/a58nQ2AT7x
— Sporx (@sporx) November 29, 2025