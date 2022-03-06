Miha Zajc: 'Sahaya karakter koyduk!'

Fenerbahçe'nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.



Takımının maçtaki tek golünü atan Zajc, "Maça iyi başladık, 20 dakikalık bölümü domine ettik. Kırmızı karttan sonra oyun değişti. Buna rağmen savaşımızı sürdürdük. Sahaya karakter koyduk. taraftarımızla bu beraberliği sergilersek, sonuna kadar gidebiliriz. Önemli bir puan aldık." dedi.



Sloven oyuncu, "Takım için önemli bir gol attım. Mert Hakan Yandaş'ın asisti de çok güzeldi. 10 kişi iyi bir sonuç aldığımızı düşünüyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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