Miha Zajc: "Mutlu değiliz"

Fenerbahçeli Miha Zajc, Göztepe maçı sonrası konuştu. İşte Zajc'ın açıklamaları...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Miha Zajc: 'Mutlu değiliz'
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29 Kasım 2021 22:09
Fenerbahçeli Miha Zajc, Göztepe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Miha Zajc "Almış olduğumuz sonuçtan mutlu değiliz. 3 puan için gelmiştik, 1 puan alıyoruz. 1 puan bizim için mağlubiyet gibi. Fark yok. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Goller bulacak pozisyonlarımız vardı ama bulamadık. Kırmızı kart gördük. Sonrası zordu. Daha sıkı çalışıp galibiyetler almaya çalışacağız." dedi.

Miha Zajc ayrıca "Takımımız içerisinde sakatlar söz konusu olabiliyor. Yoğun maç temposu içindeyiz. Bundan dolayı değişkenlikler olabilir. Birçok maç oynuyoruz. Tabii ki bu maçları oynamakla beraber kaliteli bir takımız. Kimin oynadığı önemli değil. Her oynayan oyuncu 3 puan için savaşıyor." ifadelerini kullandı.


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