Mesut Özil, 8 maç sonra geri döndü

Fenerbahçe'nin 10 numaralı yıldızı Mesut Özil, 8 maç sonra sahalara geri döndü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mesut Özil, 8 maç sonra geri döndü
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06 Mart 2022 22:48
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, 8 maç sonra sarı-lacivertli formayı giydi.

Yaşadığı hastalık ve sakatlıklar sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalan tecrübeli oyuncu, 85. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın yerine oyuna dahil oldu.

Ligde son olarak 10 Ocak'ta Altay ile oynanan müsabakada forma giyen Mesut, 5 lig, 1 Türkiye Kupası ve 2 Avrupa kupası maçını kaçırmıştı.

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