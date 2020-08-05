Mert Hakan'a niyet, Emre Kılınç'a kısmet

Selçuk'un formasını Mert Hakan Yandaş'a teslim etmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, oyuncunun Fenerbahçe'ye gitmesi üzerine Emre Kılınç'ta karar kıldı.

Haber; Sabah
Mert Hakan'a niyet, Emre Kılınç'a kısmet
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05 Ağustos 2020 10:13
Galatasaray'da Selçuk İnan'ın futbolu bırakmasıyla Galatasaray'da 8 numaralı forma boşa çıktı. Selçuk'un formasını Mert Hakan Yandaş'a teslim etmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye gitmesi üzerine Emre Kılınç'ta karar kıldı. Galatasaray'a 4 yıllık imza atacak Emre'den 8 numarayı giymesi istenecek.

Öte yandan Oğulcan Çağlayan 17, Kerem Aktürkoğlu'nun ise 99 numaralı formayı istediği ifade edildi.



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