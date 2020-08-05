Mert Hakan'a niyet, Emre Kılınç'a kısmet

Galatasaray'da Selçuk İnan'ın futbolu bırakmasıyla Galatasaray'da 8 numaralı forma boşa çıktı. Selçuk'un formasını Mert Hakan Yandaş'a teslim etmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye gitmesi üzerine Emre Kılınç'ta karar kıldı. Galatasaray'a 4 yıllık imza atacak Emre'den 8 numarayı giymesi istenecek.
Öte yandan Oğulcan Çağlayan 17, Kerem Aktürkoğlu'nun ise 99 numaralı formayı istediği ifade edildi.
Öte yandan Oğulcan Çağlayan 17, Kerem Aktürkoğlu'nun ise 99 numaralı formayı istediği ifade edildi.