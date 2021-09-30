Mersin Yenişehir, Beşiktaş HDI Sigorta'yı mağlup etti

Bellona Kayseri Basketbol'un ev sahipliğinde düzenlenen 15. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'da ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ile Beşiktaş HDI Sigorta karşı karşıya geldi.
Mücadele, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'un 84-69'luk üstünlüğüyle sonuçlandı.
Salon: Kadir Has
Hakemler: Aytuğ Ekti, Uğur Özen, Muhammed Turp
Beşiktaş HDI Sigorta: Jakobsone 19, Ceyda Necmiye Bekar 2, Cansu Köksal Öngüner, Melek Naz Akbaba 2, Özge Yavaş, Elif Bayram 2, Hersler 16, Miadraskicevic, Simmons 19, İlayda Güner, Melek Uzunoğlu 9
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Asena Yalçın 16, Feride Şevval Akalan 18, Melis Talay, Yeliz Doğan 6, Fatmanur Karakuş 10, Sinem Ataş 5, Holingsvorth, Turner 11, Anigwe 12, Esra Ural Topuz 6
1. Periyot: 21-12
Devre: 30-32
3. Periyot: 47-61
Mücadele, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'un 84-69'luk üstünlüğüyle sonuçlandı.
Salon: Kadir Has
Hakemler: Aytuğ Ekti, Uğur Özen, Muhammed Turp
Beşiktaş HDI Sigorta: Jakobsone 19, Ceyda Necmiye Bekar 2, Cansu Köksal Öngüner, Melek Naz Akbaba 2, Özge Yavaş, Elif Bayram 2, Hersler 16, Miadraskicevic, Simmons 19, İlayda Güner, Melek Uzunoğlu 9
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Asena Yalçın 16, Feride Şevval Akalan 18, Melis Talay, Yeliz Doğan 6, Fatmanur Karakuş 10, Sinem Ataş 5, Holingsvorth, Turner 11, Anigwe 12, Esra Ural Topuz 6
1. Periyot: 21-12
Devre: 30-32
3. Periyot: 47-61