Mersin Yenişehir, Beşiktaş HDI Sigorta'yı mağlup etti

15. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'da ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ile Beşiktaş HDI Sigorta karşılaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Mersin Yenişehir, Beşiktaş HDI Sigorta'yı mağlup etti
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30 Eylül 2021 16:32
Bellona Kayseri Basketbol'un ev sahipliğinde düzenlenen 15. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'da ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ile Beşiktaş HDI Sigorta karşı karşıya geldi.

Mücadele, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'un 84-69'luk üstünlüğüyle sonuçlandı.
 Salon: Kadir Has

Hakemler: Aytuğ Ekti, Uğur Özen, Muhammed Turp

Beşiktaş HDI Sigorta: Jakobsone 19, Ceyda Necmiye Bekar 2, Cansu Köksal Öngüner, Melek Naz Akbaba 2, Özge Yavaş, Elif Bayram 2, Hersler 16, Miadraskicevic, Simmons 19, İlayda Güner, Melek Uzunoğlu 9

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Asena Yalçın 16, Feride Şevval Akalan 18, Melis Talay, Yeliz Doğan 6, Fatmanur Karakuş 10, Sinem Ataş 5, Holingsvorth, Turner 11, Anigwe 12, Esra Ural Topuz 6

1. Periyot: 21-12

Devre: 30-32

3. Periyot: 47-61


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