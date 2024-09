Merrell Belgrad Ultra Trail Maratonu 6 Eylül'de başlayacak

Kemerburgaz Kent Ormanı'nda 6-8 Eylül'de gerçekleştirilecek Merrell Belgrad Ultra Trail Maratonu'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.



Beşiktaş'ta bir otelde yapılan tanıtım toplantısına Merrell Uluslararası Satış Müdürü Kamal Jagatia, Merrell Belgrad Ultra Trail Direktörü Özgür Tetik, Yapı Kredi Marka Yönetimi Direktörü Özge Bakırçalı, Olgar Şirketler Grubu Genel Müdürü Barış Andırınlı, S Sport Plus Genel Müdür Yardımcısı Özgür Oğuz, Etkinlikler Koordinatörü Osman Argat, Merrell Ekibi Fitness Koçu Ceren Muskara, milli atlet Üzeyir Söylemez ve Merell sporcusu milli atlet Mestan Turhan katıldı.



Tanıtım toplantısının açılış konuşmasını yapan Olgar Şirketler Grubu Genel Müdürü Barış Andırınlı, koşuyu ve doğayı bir araya getirdiklerini belirterek, "Dünyanın köklü 45 yıllık ayakkabı markalarından biri Merrell. Patika koşusu bizim liderlik yaptığımız alanlardan biri. Birçok sporcuya sponsor oluyoruz. Patika koşusu kendine has bir spor dalı. Koşu zaten güzel. Patika hem koşuyu, hem doğayı bir araya getiren ve doğa bilinci aşılayan kendine has bir spor. Bu sporu hem severek yapıyoruz hem de elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.



Türkiye'nin önde gelen yarışlarından birini organize etmeyi hedeflediklerini kaydeden Andırınlı şunları kaydetti:



"Merrell Belgrad Ultra Trail önemli bir yarış. İstanbul'da böyle bir yarış organize edilmemişti. Geçen sene büyük bir hayalle yola çıktık. Evimizin önünde, Türkiye'nin önde gelen yarışlarından birini organize edelim hayaliyle ortaya çıktık. Sporseverlerin hayatını kolaylaştıracak birçok yeniliği ortaya koyduk. Bu yarışı sıfırdan kendi ekibimizle başardık. Baştan sona tamamen Olgar personeli tarafından yapılan bir yarış oldu. Merrell Belgrad Ultra Trail kar amacı gütmeyen bir yarış. Bu sayede ciddi bir yatırımla, masraftan kaçmadan sporseverlerin tüm ihtiyacını ortaya koyacak şekilde yarış ortaya koyduk. İstanbul içinde olması nedeniyle katılımcılığı çok önemsedik. Koşucuları teşvik etmek adına verilmemiş ödülleri verdik. Geçen sene en büyük ödülleri Merrell Belgrad Ultra Trail vermişti, bu sene de buna devam ettik. Geçen sene ilk senemizdi, çok heyecanlıydık. Bilinmezlikler vardı ama altından kalktık. Kaydolan koşucuların büyük kısmı yarışa katıldı. Bu sene 2 bin hedefi koymuştuk, 2 bin 350 kişi kaydoldu. Merrell Belgrad Ultra Trail ikinci senesinde Türkiye'nin en büyük patika koşusu yarışı olmuş durumda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul bize inandı ve bizi desteklemeye karar verdi. Onların bu işte payı ve emeği çok büyük. Bu yarışla İstanbul'a güzel bir marka kazandırmak istiyoruz."



Jagatia: "Merrell olarak bu yarışa sponsor olmaktan mutluyuz"



Merrell Uluslararası Satış Müdürü Kamal Jagatia, bu yarışa sponsor olmaktan mutluluk duyduklarını vurgulayarak, "Merrell olarak bu yarışa sponsor olmaktan mutluyuz. Outdoor sporların herkes tarafından erişilebilir olması Merrell'ın benimsediği vizyona uygun. Deneyim yaşamak isteyen şehirlileri hedeflemek Merrell'ın önemli stratejilerinden biri. Yarım saatlik mesafede ulaşılabilecek bir yerde olduğu için bu yarış stratejik olarak da Merrell için önemli. Patika koşusu Merrell'ın odaklandığı alanlardan biri. Bilgisayar başından kalkıp insanların doğayla tanışması için patika koşusu güzel bir ortam sunuyor. Geçen sene de çok keyif aldık. Güzel bir deneyim oldu. İstanbul bir marka olarak son derece kıymetli. Böyle bir yarışın İstanbul'da yapılması da oldukça önemli. Bu sene de güzel bir organizasyon bekliyorum ve Merrell'ın burada olmasından memnunum. Merrell'ın 3 global atleti de bu yarışta start alacak." ifadelerini kullandı.



Sponsorlardan Yapı Kredi Marka Yönetimi Direktörü Özge Bakırçalı, sürdürülebilirlik vurgusu yaptığı konuşmasında şunları kaydetti:



"Yapı Kredi Step'le İstanbul'un en büyük patika koşusu olan Merrell Belgrad Ultra Trail desteklemekten mutluluk duyuyoruz. Merrell Belgrad Ultra Trail desteklemek bizim için çok anlamlı. Sadece fiziksel meydan okuma değil, doğayla kurduğunuz bağı da ifade ediyor. Kuzey ormanlarının değerini daha iyi anlamak adına zemin oluşturuyor. Bankamızın da sürdürülebilir gelecek adına önemli misyonları bulunmakta. Hem dünyamızın sürdürülebilir geleceğini hem de bireysel dönüşümü tetiklemek adına dikkat çekiyoruz. Sürdürülebilir tercihler yapan kullanıcılarımız step puan kazanıyor ve bunu bağışa dönüştürebiliyor. Yapı Kredi olarak gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için bu hedef etrafında şekilleniyoruz."



S Sport Plus Genel Müdür Yardımcısı Özgür Oğuz ise "Dünyanın pek çok önemli spor organizasyonunu Türkiye'deki sporseverlere ulaştırıyoruz. Böyle bir etkinliğin parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bundan sonra organizasyonun diğer aşamalarında yer almak, sporcularla bir arada olmaktan mutluluk duyacağız. Benzer organizasyonlarda spor yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.



Argat: "Denizi, ormanı, gölü yaşayabilecekleri bir rotayı sunuyoruz"



Etkinlik koordinatörü Osman Argat, 12 ülkeden katılımcı olduğunu belirterek, "Yarış uluslararası akreditasyona sahiptir ve puan vermektedir. İstanbul koşucuların en kalabalık olduğu şehir. Bu büyük kitleye evlerinin önünde antrenman yaparken büyük bir uluslararası yarış getirdik. Böylece uluslararası puan almalarını sağlıyoruz. Yarış kuzey ormanlarından Karadeniz kıyılarına ulaşıyor. Denizi, ormanı, gölü yaşayabilecekleri bir rotayı sunuyoruz. 7'den 70'e herkese mutlu vakit geçirecekleri ortam sunuyoruz. Bu koşuda sadece yarışıp eve gitmiyorsunuz, etkinlik alanımızda eşiniz ve çocuğunuzla kaliteli vakit geçirmenizi sağlıyoruz. Spor festivalimizde işinde uzman antrenörler yer alıyor. Ormandaki her noktaya arama kurtarma ekiplerini yerleştirdik. Hem sağlık hem güvenlik açısından en iyilerle çalışıyoruz." şeklinde konuştu.



Merrell Belgrad Ultra Trail Direktörü Özgür Tetik ise şunları söyledi:



"İstanbul gibi büyük bir şehrin çok kaliteli araziye sahip olması gerektiğini düşünüyordum. İstanbul'a bir arazi yarışı kazandırmanın vaktinin geldiğini anladık ve işe koyulduk. İkinci senesinde 2 binden fazla sporcu ağırlayacağız. Yarışı yapmak isteyince hem antrenman yaptığımız parkurları ölçmeye ve İstanbul'da arazilerde bilmediğimiz ne güzellikler varmış onlara şahit olduk. Kilyos sahillerine kadar uzanan inanılmaz bir patikalarda yarışacak sporcular. Geçen sene koşan 1600 arkadaşımız da çok keyif aldı. Bu geri bildirimleri aldık ve çok mutlu olduk. Bu sadece bir yarış değil, bir spor festivali. Sadece koşan sporcuları değil, gelen herkesin keyif almasını istiyoruz."



Multisport Partner İlişkileri Direktörü Bünyamin Aysoy ise böyle bir organizasyona sponsor olmanın gurur verici olduğunu söyledi.



Merrell sporcusu milli atlet Mestan Turhan, "Geçen sene 60 K koştum. Burayı çok sevdim. Doğada, dağda, çayırlarda koşmak iyi geldi. Milli takım seviyesinde yarışıp buraya geçmek çok eğlenceli." dedi.



Milli atlet Üzeyir Söylemez ise çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Çok büyük bir yarış olduğu havasını alabiliyorum. Doğayı görmek ve o yarışı tatmak istiyorum. Hediye bekleyen bir sporcu gibiyim. Emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



Merrell Ekibi Fitness Koçu Ceren Muskara da "Böyle bir yarışın parçası olduğum için çok mutluyum. Bu bir spor festivali. En büyük amacımız sporu sevdirmek. İnsanlara o deneyimi yaşatmak. Orada olup farklı branşlarda sporları insanlara denettireceğiz. Amacımız bu tip orgarinazyonlar arttıkça daha geniş kitlelere ulaşıyoruz. Hem parkurda hem parkur dışında gelenler eğlenecek ve güzel vakit geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.





