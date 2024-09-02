Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezona hazırlanan Merkezefendi Belediyesi Basket oynadığı ikinci hazırlık maçında Rusya'nın güçlü ekibi CSKA Moskova'ya 85-67 mağlup oldu.



Antalya'da oynanan karşılaşmanın periyotları 23-21, 49-31, 67-52 CSKA'nın üstünlüğüyle sonuçlandı. Denizli temsilcisinde yeni transferlerden Simi Shittu 10 sayıyla çift haneli skora ulaşan tek isim oldu. Bleijenbergh 9, Isaiah Reese 8, Noah Thomasson 7, Ben McLemore 7 sayı attı. Merkezefendi daha önce Antalya'da çıktığı ilk özel maçta yine Rus ekibi Lokomotiv Kuban'a da 82-69 yenilmişti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU