Mendy'den Şenol Güneş itirafı!

Trabzonspor forması giyen Batista Mendy, Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Mendy, "Maça iyi başladık. Başlangıçta karakter gösterdik. Ama kırmızı karttan sonra işler karmaşıklaştı bizim için." dedi.
Mendy, "Şenol Güneş geldikten sonra neler değişti?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Kesinlikle değişiklikler oldu. Yeni hocanız oluyor, ona adapte olmanız gerekiyor. Daha iyi adapte olsaydık, belki değişiklikler olabilirdi bugün bizim açımızdan." yanıtını verdi.
Mendy, "Maça iyi başladık. Başlangıçta karakter gösterdik. Ama kırmızı karttan sonra işler karmaşıklaştı bizim için." dedi.
Mendy, "Şenol Güneş geldikten sonra neler değişti?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Kesinlikle değişiklikler oldu. Yeni hocanız oluyor, ona adapte olmanız gerekiyor. Daha iyi adapte olsaydık, belki değişiklikler olabilirdi bugün bizim açımızdan." yanıtını verdi.
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