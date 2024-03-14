Mehmet Büyükekşi, Ceferin ile buluştu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise karşılaşması için İstanbul'a gelen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya geldi.TFF'den yapılan açıklamaya göre, Büyükekşi ve Ceferin'in gündemdeki konularla ilgili fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi."Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya gelerek gündeme dair konularla ilgili fikir alışverişinde bulundu.İstanbul'da gerçekleşen görüşmede TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt de yer aldı.Türkiye'nin EURO 2032 hazırlıkları değerlendirildi.İtalya ile ortak ev sahipliği çerçevesinde düzenleyeceğimiz 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032) için ülkemizde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Aleksander Ceferin, Başkan Büyükekşi ile beraber diğer UEFA organizasyonlarının Türkiye'de gerçekleştirilmesi ihtimallerini değerlendirdi."Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi,ifadelerini kullandı.TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, A Milli Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında 22 Mart Cuma günü Budapeşte'de Macaristan ile oynayacağı özel müsabakayı Puskas Arena'da beraber izleyecekler.