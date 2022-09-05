Mehmet Baturalp Turnuvası'nı Fenerbahçe Beko kazandı

15.'si düzenlenen Mehmet Baturalp Turnuvası'nda Anadolu Efes'i yenen Fenerbahçe Beko şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mehmet Baturalp Turnuvası'nı Fenerbahçe Beko kazandı
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05 Eylül 2022 02:07
15. TÜBAD Mehmet Baturalp Basketbol Turnuvası'nın final maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 96-92 mağlup ederek şampiyon oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 21-18 önde tamamlayan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 49-38 üstün gitti.

Fenerbahçe Beko, üçüncü periyodunu 77-71 önde tamamladığı karşılaşmadan 96-92 galip ayrıldı ve şampiyonluğa ulaştı.

Sarı-lacivertli takıma kupayı, Mehmet Baturalp'in eşi Ülkü Baturalp ve ailesi takdim etti.

Organizasyondaki üçüncülük maçında ise Bahçeşehir Koleji ile Beşiktaş Emlakjet karşılaştı. Rakibine 79-75 üstünlük sağlayan Beşiktaş, turnuvayı üçüncü tamamladı.

 

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