Mehmet Baturalp Turnuvası'nı Fenerbahçe Beko kazandı

15. TÜBAD Mehmet Baturalp Basketbol Turnuvası'nın final maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 96-92 mağlup ederek şampiyon oldu.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 21-18 önde tamamlayan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 49-38 üstün gitti.



Fenerbahçe Beko, üçüncü periyodunu 77-71 önde tamamladığı karşılaşmadan 96-92 galip ayrıldı ve şampiyonluğa ulaştı.



Sarı-lacivertli takıma kupayı, Mehmet Baturalp'in eşi Ülkü Baturalp ve ailesi takdim etti.



Organizasyondaki üçüncülük maçında ise Bahçeşehir Koleji ile Beşiktaş Emlakjet karşılaştı. Rakibine 79-75 üstünlük sağlayan Beşiktaş, turnuvayı üçüncü tamamladı.









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