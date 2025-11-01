Mbappe: 'Arda Güler ile oynamaktan mutluyum'

Real Madrid'in yıldız ismi Kylian Mbappe, milli futbolcumuz Arda Güler ile ilgili konuştu.Marca'ya konuşan Mbappe, bu sezon iyi bir uyum yakaladığı Arda Güler'le oynamaktan mutlu olduğunu söyledi.Fransız yıldız,." sözlerini sarf etti.Real Madrid'de bu sezon 13 maçta süre bulan Kylian Mbappe, 16 gol attı ve 2 asist yaptı.İspanyol devinde Xabi Alonso'nun göreve gelmesiyle ilk 11'in önemli isimlerinden biri haline gelen Arda Güler, çıktığı 13 maçta 3 gol, 5 asistlik bir performans ortaya koydu.