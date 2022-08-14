İspanya La Liga'nın ilk hafta maçnda Valencia ile Girona karşı karşıya geldi. Mestalla'da oynanan mücadeleyi Valencia 1-0'lık skorla kazandı.



Valencia'ya galibiyeti getiren golü 45+1. dakikada penaltıdan Carlos Soler kaydetti.



Türk asıllı İsviçreli stoper Eray Cömert, 52. dakikada kırmızı kart gördü ve Valencia maçı 10 kişi tamamladı.



Fenerbahçe ile adı anılan Valencia'nın Uruguaylı forveti Maxi Gomez, 74. dakikada oyuna dahil oldu.



Valencia, bu galibiyetle lige 3 puanla başladı. Ligin yeni takımı Girona ise ilk haftayı puansız geçti.



Ligin ikinci haftasında Valencia, Athletic Bilbao'ya konuk olacak. Girona ise sahasında Getafe'yi ağırlayacak.





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