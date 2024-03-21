Max Verstappen: '2028 sonrasında ne olacağını bilmiyorum'

Son zamanlarda adı sık sık Mercedes ile anılan Max Verstappen, Avustralya Grand Prix'i öncesinde açıklamalarda bulundu.



Lewis Hamilton'un 2025 yılı itibariyle Ferrari'ye geçeceğini açıklamasının ardından Toto Wolff'ün bir numaralı hedefi haline gelen 3 kez dünya şampiyonu Avustralya GP'si öncesinde Mercedes takım patronu hakkında konuştu.



İşte Max Verstappen'in o konuşması:



"Nedenini anlayabiliyorum. Bu tür açıklamaları duymak her zaman güzeldir. Toto ve ben çok anlar yaşadık. Şampiyonluk için mücadele eden iki takım arasında bu normaldir ancak saygı her zaman oradaydı."



Mercedes'e katılıp katılamayacağı sorulduğunda Verstappen şu sözlerle cümlelerini noktaladı:



"Bilmiyorum. 2028'den sonra ne olacağını bilmiyorum. F1'de mi kalacağım, devam mı edeceğim yoksa yeni bir anlaşma mı imzalayacağımı bilmiyorum. Ama bu yüzden ilk etapta anlaşmayı imzaladım. Takım içinde mutluyum ve amacım sonuna kadar burada olmak."





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