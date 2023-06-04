Mauro Icardi tarihe geçebilir!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisinde fileleri sarsması durumunda tarihe geçecek. İşte ayrıntılar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi tarihe geçebilir!
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04 Haziran 2023 10:13
Galatasaray'da büyük maçların golcüsü Mauro Icardi, 5 haftadır rakiplerini boş geçmiyor.

Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynanan üç derbide de gol atmayı başaran Icardi sezonun finalinde sarı-lacivertli ağları havalandırırsa tarihe geçecek.

Tanju Çolak 1990- 91 sezonunda Galatasaray formasıyla Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı ligde oynanan 4 maçta toplam 6 kez fileleri sarsmıştı. Derbilerde 5 golü bulunan Arjantinli forvet, Tanju Çolak'ın izinden gidebilir.

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