Mauro Icardi, Kocaeli'de sıfır çekti!

Galatasaray'da 3 maç sonra ilk 11'e dönen Mauro Icardi, Kocaelispor maçında saha içinde tel tel döküldü.
10 numara gibi konumlanan Arjantinli yıldız, adeta sahada kaybolurken, 3 kez şut girişiminde bulundu ve bunların hiç birinde kaleyi bulamadı.
Rakip ceza sahasında da sadece 5 kez topla buluşabilen Icardi'nin gol beklentisi ise 0.02'de kaldı.
