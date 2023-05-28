Mauricio Pochettino, Chelsea'de!

Chelsea, Mauricio Pochettino ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın kısa bir süre içinde yapılması bekleniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Mauricio Pochettino, Chelsea'de!
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28 Mayıs 2023 15:20
Son güncelleme 28 Mayıs 2023 15:26
Chelsea, uzun süredir girişimlerini sürdürdüğü Mauricio Pochettino ile anlaşmaya vardı.

Londra ekibi iki hafta önce varılan sözlü anlaşmanın ardından Arjantinli hocaya resmi imzayı attırdı. Pochettino, Chelsea kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Resmi açıklamanın kısa bir süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Arjantinli teknik adam haftaya Chelsea'nin menajeri olarak göreve başlayacak.

51 yaşındaki Arjantinli çalıştırıcı daha önce sırasıyla Espanyol, Southampton, Tottenham ve Paris Saint-Germain'i çalıştırdı.

Deneyimli teknik adam PSG ile Fransa Lig Şampiyonluğu, Fransa Kupası Şampiyonluğu, Fransa Süper Kupası Şampiyonluğu kazandı.
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