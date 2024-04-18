Martial'in transfer hedefi Ligue 1'e gitmek

Manchester United ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 28 yaşında Fransız golcü Anthony Martial, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.



Rudy Galetti'nin haberine göre; Martial, sezon sonunda ülkesi Ligue 1'e dönmek istiyor. Oyuncunun birçok kulüple görüşme aşamasında olduğu belirtildi.



ROMA VE INTER TALİP



Haberde, Serie A ekibi Roma ve Inter'in de yıldız oyuncunun durumunu takip ettiği ve Martial'in transferinde istekli olunduğu ifade edildi.



SON ÇARE SUUDİ ARABİSTAN



Ancak Martial'in hedefinde Ligue 1 ekiplerinden birine transfer olmak olduğu ancak hiçbir kulüple anlaşma sağlanamaması durumunda rotasını Suudi Arabistan'dan gelecek tekliflere çevirebileceği aktarıldı.



SEZON PERFORMANSI



Bu sezon takımıyla 19 maça çıkan Martial, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.





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