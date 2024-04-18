Martial'in transfer hedefi Ligue 1'e gitmek

Manchester United'ın golcü oyuncusu Anthony Martial, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Fransız oyuncunun ilk hedefi ülkesi Fransa Ligue 1'den bir takıma transfer olmak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Martial'in transfer hedefi Ligue 1'e gitmek
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18 Nisan 2024 17:41
Manchester United ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 28 yaşında Fransız golcü Anthony Martial, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Rudy Galetti'nin haberine göre; Martial, sezon sonunda ülkesi Ligue 1'e dönmek istiyor. Oyuncunun birçok kulüple görüşme aşamasında olduğu belirtildi.

ROMA VE INTER TALİP

Haberde, Serie A ekibi Roma ve Inter'in de yıldız oyuncunun durumunu takip ettiği ve Martial'in transferinde istekli olunduğu ifade edildi.

SON ÇARE SUUDİ ARABİSTAN

Ancak Martial'in hedefinde Ligue 1 ekiplerinden birine transfer olmak olduğu ancak hiçbir kulüple anlaşma sağlanamaması durumunda rotasını Suudi Arabistan'dan gelecek tekliflere çevirebileceği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon takımıyla 19 maça çıkan Martial, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 

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