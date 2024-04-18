Martial'in transfer hedefi Ligue 1'e gitmek

Manchester United ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 28 yaşında Fransız golcü Anthony Martial, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
Rudy Galetti'nin haberine göre; Martial, sezon sonunda ülkesi Ligue 1'e dönmek istiyor. Oyuncunun birçok kulüple görüşme aşamasında olduğu belirtildi.
ROMA VE INTER TALİP
Haberde, Serie A ekibi Roma ve Inter'in de yıldız oyuncunun durumunu takip ettiği ve Martial'in transferinde istekli olunduğu ifade edildi.
SON ÇARE SUUDİ ARABİSTAN
Ancak Martial'in hedefinde Ligue 1 ekiplerinden birine transfer olmak olduğu ancak hiçbir kulüple anlaşma sağlanamaması durumunda rotasını Suudi Arabistan'dan gelecek tekliflere çevirebileceği aktarıldı.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon takımıyla 19 maça çıkan Martial, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Rudy Galetti'nin haberine göre; Martial, sezon sonunda ülkesi Ligue 1'e dönmek istiyor. Oyuncunun birçok kulüple görüşme aşamasında olduğu belirtildi.
ROMA VE INTER TALİP
Haberde, Serie A ekibi Roma ve Inter'in de yıldız oyuncunun durumunu takip ettiği ve Martial'in transferinde istekli olunduğu ifade edildi.
SON ÇARE SUUDİ ARABİSTAN
Ancak Martial'in hedefinde Ligue 1 ekiplerinden birine transfer olmak olduğu ancak hiçbir kulüple anlaşma sağlanamaması durumunda rotasını Suudi Arabistan'dan gelecek tekliflere çevirebileceği aktarıldı.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon takımıyla 19 maça çıkan Martial, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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