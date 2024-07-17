Marsilya'da imza için geri sayım: Greenwood

Marsilya, geçen sezon Getafe'de sergilediği performansla dikkat çeken Mason Greenwood'u kadrosuna katıyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre, Marsilya, Greenwood'un transferi için İngiliz oyuncunun bonservisinin bulunduğu Manchester United ile anlaşma sağladı.



ANLAŞMA DETAYLARI



Fransız temsilcisi, Greenwood transferi için Manchester United'a 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. İki takım arasında yapılan anlaşmaya göre Greenwood'un sonraki satışından yüzde 50 pay Manchester United'a verilecek.



Kısa süre içerisinde Marsilya için sağlık kontrolünden geçecek 22 yaşındaki futbolcu, Marsilya'ya 2029 yılına kadar imza atacak.



GETAFE PERFORMANSI



Getafe'de geçen sezon 36 maçta sahaya çıkan Greenwood, 10 gol attı ve 6 asist yaptı.





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