Marsilya'da imza için geri sayım: Greenwood

Marsilya, Mason Greenwood transferi için Manchester United ile anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Marsilya'da imza için geri sayım: Greenwood
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17 Temmuz 2024 14:03
Marsilya, geçen sezon Getafe'de sergilediği performansla dikkat çeken Mason Greenwood'u kadrosuna katıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Marsilya, Greenwood'un transferi için İngiliz oyuncunun bonservisinin bulunduğu Manchester United ile anlaşma sağladı.

ANLAŞMA DETAYLARI

Fransız temsilcisi, Greenwood transferi için Manchester United'a 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. İki takım arasında yapılan anlaşmaya göre Greenwood'un sonraki satışından yüzde 50 pay Manchester United'a verilecek.

Kısa süre içerisinde Marsilya için sağlık kontrolünden geçecek 22 yaşındaki futbolcu, Marsilya'ya 2029 yılına kadar imza atacak.

GETAFE PERFORMANSI

Getafe'de geçen sezon 36 maçta sahaya çıkan Greenwood, 10 gol attı ve 6 asist yaptı.

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