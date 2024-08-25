Marsilya'da iki gollü beraberlik!

Fransa Ligue 1 ikinci hafta maçında Marsilya, evinde Reims ile 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Marsilya'da iki gollü beraberlik!
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25 Ağustos 2024 23:46
Fransa Ligue 1 ikinci hafta maçında Marsilya Reims ile karşı karşıya geldi. Vélodrome Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin golleri 25 ve 71. dakikalarda Amine Harit ve Mason Greenwood'dan geldi. Reims bu gollere 51 ve 55.dakikalarda Sergio Akieme ve Yaya Fofana ile karşılık verdi.

Bu sonuçla Marsilya puanını 4'e çıkarırken Reims puanını 1'e çıkardı.

Marsilya bir sonraki maçında Toulouse deplasmanına gidecek. Reims ise evinde Rennes'i ağırlayacak.

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