Galatasaray'ın Gabonlu yıldızı Mario Lemina, Fransa'da Europe 1 TV'ye konuştu.



Tunuslu iş adamı Mourad Boudjellal'ın 200 milyon euro'su transfer bütçesi olmak üzere toplam 700 milyon euro'luk yatırımla almak istediği Olimpik Marsilya ile ilgili gelen soruya Mario Lemina, "Son projeleri ve düşüncelerini bilmesem bile Marsilya her zaman kalbimde olan bir kulüp." ifadelerini kullandı.



2013 ila 2016 yılları arasında Marsilya forması giyen Lemina, "Geri dönmek mi, neden olmasın. Gerçekten güzel bir projeleri varsa, Marsilya çok daha cazip bir kulüp haline gelir." dedi.



"GALATASARAY'DA İYİ HİSSEDİYORUM"



26 yaşındaki Lemina, "Kendimi Galatasaray'da iyi hissediyorum. Taraftarlar beni seviyor. Fakat, Fransa'ya geri dönme fikrine de karşı değilim. Fransa'da son dönemlerde ilgi çekici ve muhteşem projeler var. Fransa'ya dönmek, bir alt seviyeye düşmeyi kabul etmek değil. Açıkçası, tekrar Fransa'da oynamak beni mutlu eder." sözleriyle konuşmasnı devam ettirdi.



"MARSİLYA BENİ OLGUNLAŞTIRDI"



Marsilya'daki geçirdiği zamanlar ile ilgili görüşü sorulan Lemina, "Marsilya'da gerçekten çok güzel insanlarla tanıştım. Bielsa gibi muhteşem bir teknik direktörle çalıştım. Orada yaşadıklarım, beni olgun bir insan haline getirdi ve bir çocuktan adama dönüştüm." cevabıyla konuşmasını noktaladı.



