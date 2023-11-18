Marcus Smart 3-5 hafta arası yok!

Memphis Grizzlies guardı Marcus Smart'ın, sol ayağındaki burkulma sebebiyle 3-5 hafta parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Marcus Smart 3-5 hafta arası yok!
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18 Kasım 2023 12:04
Son güncelleme 18 Kasım 2023 12:06
Memphis Grizzlies guardı Marcus Smart'ın, sol ayağındaki burkulma sebebiyle 3-5 hafta parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

Sakatlığı 14 Kasım'da Los Angeles Lakers'a karşı oynanan maçta geçirmiş olan Smart, Boston Celtics'ten yaz döneminde yapılan takasın ardından Grizzlies adına bugüne kadarki 11 maçın tamamında başlangıç kadrosunda yer almıştı.

10 yıllık veteran, maç başına 29,9 dakikada 12,5 sayı, 5 asist, 2,5 ribaund ve 2 top çalma ortalamalarına sahip.

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