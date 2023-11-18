Memphis Grizzlies guardı Marcus Smart'ın, sol ayağındaki burkulma sebebiyle 3-5 hafta parkelerden uzak kalacağı bildirildi.
Sakatlığı 14 Kasım'da Los Angeles Lakers'a karşı oynanan maçta geçirmiş olan Smart, Boston Celtics'ten yaz döneminde yapılan takasın ardından Grizzlies adına bugüne kadarki 11 maçın tamamında başlangıç kadrosunda yer almıştı.
10 yıllık veteran, maç başına 29,9 dakikada 12,5 sayı, 5 asist, 2,5 ribaund ve 2 top çalma ortalamalarına sahip.
Sakatlığı 14 Kasım'da Los Angeles Lakers'a karşı oynanan maçta geçirmiş olan Smart, Boston Celtics'ten yaz döneminde yapılan takasın ardından Grizzlies adına bugüne kadarki 11 maçın tamamında başlangıç kadrosunda yer almıştı.
10 yıllık veteran, maç başına 29,9 dakikada 12,5 sayı, 5 asist, 2,5 ribaund ve 2 top çalma ortalamalarına sahip.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU