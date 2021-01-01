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Marcus, IG hesabıyla tartıştı!: "Senin de, o Sırp kardeşlerin de..."

LA Clippers forveti Marcus Morris, kardeşi Markieff ile Denver Nuggets'ın süperstarı Nikola Jokic'e karıştığı kavga sonrası, Instagram'daki Swishline isimli hesapla küfürlü bir diyaloga girdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers forveti Marcus Morris, kardeşi Markieff ile Denver Nuggets'ın süperstarı Nikola Jokic'e karıştığı kavga sonrası, Instagram'daki Swishline isimli hesapla küfürlü bir diyaloga girdi.

Jokic ve Morris kardeşler arasındaki tartışma, basketbol sahasındaki tartışmalarının üzerinden bir gün geçmesine rağmen yeni gelişmelerle devam ediyor.

Jokiç kardeşler, sosyal medyada Markieff'i savunmaya çalışan kardeşi Marcus ile Twitter'da sözlü kavgaya tutuşmuştu.

Swishline hesabı olayla ilgili bir paylaşımda bulunmuş ve başlangıçta, Jokic'in Markieff'i "hastanelik ettiğini" belirten bir ifade kullanmıştı.

"SENİN DE, O KARDEŞLERİN DE..."

Swishline'dan bu başlığı değiştirmesini isteyen Marcus'un, hesabın sahibiyle girdiği diyalogda sinirlerine hakim olamadığı görüldü:

Morris: "Kardeşim hastanelik falan olmadı, değiştir şu ifadeyi."

Swishline: "İfadeyi değiştiririm, ama paylaşımı yaptığım sırada Markieff 10 dakikadır yerde yatıyordu. Kardeşin ve sen bu ucuz hareketleri yapmayı çok seviyorsunuz, ama sonunda biri karşılık verince deliye dönüyorsunuz."

Morris: "Saçma sapan konuşma, kapa çeneni. Başkalarının düşüncesini gelip burada bana söyleme."

Swishline: "Bunlar kendi düşündüklerim. Playofflarda Luka'ya ne yaptığını gördüm. Çirkef oynayan bir adamsın. Düşündüğün kadar bela biriysen, git bunları o Sırp kardeşlerin yüzüne söyle de neler oluyor görelim."

Morris: "Haha, hiçbir şey bildiğin yok. Senin de, o kardeşlerin de a*** k***. Soytarının tekisin."


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