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Marcelo: "Cristiano bana 'Gidiyorum' demişti"

Real Madrid'in Brezilyalı sol beki Marcelo, Cristiano Ronaldo'nun ayrılacağını Şampiyonlar Ligi finalinden önce söylediğni açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Marcelo: 'Cristiano bana 'Gidiyorum' demişti'
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12 Şubat 2019 13:38
Real Madrid'in yıldızı Marcelo, eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun ayrılık süreciyle ilgili flaş bir açıklama yaptı.

"Şampiyonlar Ligi finalinden önce antrenman yapıyorduk." diyerek sözlerine başlayan Marcelo, "Antrenmanın bir bölümünde Cristiano Ronaldo yanıma geldi ve bana, 'Gidiyorum' dedi. Ayrılık gerçekleşene kadar kendimi avutmuşum. Gerçekleşince fark ettim." dedi.

Juventus'a transferiyle ilgili gelen soruya Marcelo, "Çok büyük bir kulüp ama benim Real Madrid ile kontratım var." cevabını verdi.

30 yaşındaki Brezilyalı sol bek Marcelo'nun Real Madrid ile 2022'ye kadar kontratı bulunuyor.

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